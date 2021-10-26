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Система оплаты проезда банковскими картами перестала работать в метро Петербурга

  /   Обновлено: 26 октября 2021 09:44
Общество
Система оплаты проезда банковскими картами перестала работать в метро Петербурга
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 26 октября. Петербуржцы не могут расплатиться банковскими картами в метро из-за сбоя системы. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

В метрополитене Санкт-Петербурга во вторник, 26 октября, произошел массовый сбой системы оплаты проезда. Турникеты перестали принимать оплату банковскими картами, из-за чего многие горожане не могут попасть на станции.

«На всех станциях, на всех турникетах, оснащенных банковским оборудованием, не проходит оплата по банковским картам», — сказано в сообщении.

Причина такого сбоя пока остается неизвестной. Отмечается, что на месте уже начали работать специалисты для того, чтобы устранить поломку системы оплаты.

Напомним, вестибюль станции метро «Владимирская» в Санкт-Петербурге ждет капитальный ремонт. Государственная административно-техническая инспекция сообщила, что обновление станции уже согласовано.

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