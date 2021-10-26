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Теплая и дождливая погода ожидается в Петербурге 26 октября
Общество
Теплая и дождливая погода ожидается в Петербурге 26 октября
pixabay.com

Санкт-Петербург, 26 октября. Жителей Северной столицы во вторник ожидает облачная с прояснениями погода, сопровождающаяся дождями и потеплением. О таком прогнозе сообщили специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным синоптиков, в городе ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до +6...+8 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление понизится.

В последующие несколько дней также возможно выпадение осадков в небольшом количестве. В ночные периоды температурный фон будет держаться в пределах +5...+7 градусов, а днем повышаться до +7...+9 градусов.

В Ленинградской области также прогнозируется облачная и дождливая погода. Однако похолодания ниже нуля не ожидается, сообщает spbdnevnik.ru.

Москвичам тем временем рассказали о погоде на ноябрь. По словам синоптика Михаила Леуса, в ближайшие две недели устойчивого снежного покрова в столице ожидать не стоит.

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