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Предприниматель Кропотина раскритиковала поведение ряда водителей транспорта в Петербурге

  /   Обновлено: 25 октября 2021 19:27
Общество
Предприниматель Кропотина раскритиковала поведение ряда водителей транспорта в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 25 октября. Поведение некоторых водителей на дорогах Петербурга не всегда соответствует предписанным нормам, из-за чего нередко могут происходить аварийные ситуации, угрожающие безопасности пешеходов и других автомобилистов.

В медиацентре «Патриот» прошла трансляция традиционной программы «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым», гостем которой выступила директор окружного отделения фонда продовольствия «Русь» по СЗФО Диана Кропотина. В эфире эксперты обсудили дорожную ситуацию в Северной столице, вспомнив несколько резонансных историй с участием петербургских водителей.

Так, на обсуждение вынесли видеоролик, в котором показано, как таксист в попытке «проскочить» на желтый свет столкнулся на перекрестке с другим автомобилем, начавшим двигаться по правилам на зеленый свет. Цивилев отметил, что уровень такси падает, а его водители стали непредсказуемыми.

«Соглашусь с вами. Не так давно я сдавала машину в ремонт и пользовалась услугами такси. Тоже должна отметить, что качество прямо удручает. Со мной был случай, что таксист просто заснул, когда он совершал управление автомобилем. Конечно же, я связалась, сообщила об этом случае, но сути дела это не меняет. Почему вот последнее ДТП произошло? Потому что водитель себе разрешил проехать на желтый, начал движение. Что с этим делать?» — задалась вопросом Кропотина.

По ее словам, похожий случай произошел, когда одному из ветеранов помогали 9 мая добраться к месту, где его должны были чествовать. Для этого вызвали такси, однако когда сотрудники ГАИ остановили машину, у таксиста не оказалось прав. При этом стоимость услуг такси далеко не низкая, а качество сервиса совсем не на высоком уровне.

Кроме того, эксперты обсудили ролик с водителем коммерческого маршрутного такси, который позволил себе грубость в отношении пассажиров. По мнению Цивилева, подобное отношение не мотивирует людей переходить на пользование общественным транспортом вместо личного автомобиля.

«Тут по видео видно, что коса на камень нашла. Недопустимо со стороны водителя такое хамское отношение. Видно, что у него накипело, но это не оправдывает его поведение. С ним не проводится никакой работы перед выходом в рейс», — высказалась насчет этого Кропотина.

Цивилев поддержал ее точку зрения, указав, что водитель словно бы не почувствовал, что общество недовольно таким его отношением. В результате эксперты пришли к выводу, что для того, чтобы побудить население пользоваться общественным транспортом, соответствующая услуга должна быть качественной и безопасной.

Кропотина также прокомментировала возможность соответствия суммы штрафа за нарушение ПДД с доходом нарушителя. По ее словам, в регионах уже сейчас существует дифференциация.

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