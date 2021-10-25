Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 20:23
20:23
Общество
Представитель ФКС Зарубин рассказал об аналоге допинга у киберспортсменов
20:23
Наука
Убивающий коронавирус светильник разработан в США
20:22
Политика
МИД РФ заявил о незаинтересованности Германии в серьезном диалоге с Москвой
20:21
Армия
Сенатор Джабаров отреагировал на угрозы Киева направить британские ракеты на Москву
20:20
Общество
Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавируса
20:18
Происшествия
Зрителя матча «Зенит» — «Спартак» оштрафовали на 12 тыс. рублей за дебош
20:15
Общество
РЖД запустила поезд по «Серебряному маршруту» из древнерусских городов
20:12
Происшествия
Нижегородской суд арестовал подозреваемого в педофилии воспитателя детского сада
20:10
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах, где произошел взрыв, проживал одинокий пенсионер
20:09
Общество
Депутат Госдумы Тумусов призвал принять закон о производстве медицинских изделий в России
Все новости

Первая гостиница для насекомых появилась во Фрунзенском районе Петербурга
Общество
Первая гостиница для насекомых появилась во Фрунзенском районе Петербурга
vk.com  /  Муниципальное образование № 72

Санкт-Петербург, 25 октября. Неравнодушные жители Санкт-Петербурга создали первый в городе отель для насекомых. Жуки могут укрыться от непогоды возле дома 24 на Софийской улице.

В пресс-службе муниципального образования №72 объяснили, что гостиница для жуков была создана местными жителями в рамках фестиваля тестового благоустройства. Отель представляет собой деревянный домик. Внутри горожане расположили отпиленные бруски и бревна, где проделаны дыры, чтобы насекомые могли сами разместиться.

Первая гостиница для насекомых появилась во Фрунзенском районе Петербурга
Prt Scr vk.com / Санктъ-Петербургъ1703

Рядом с домиком установлена информационная табличка. На ней указано, что в создании объекта приняли участие местные жители, профессиональные архитекторы, строители и студенты. Также авторы просят не ломать гостиницу для насекомых, чтобы проект смогло увидеть как можно больше людей.

Певица Лолита Милявская ранее подарила дом пострадавшей при пожаре семье. О случившейся трагедии она узнала из газет.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Первая гостиница для насекомых появилась во Фрунзенском районе Петербурга
петербург дом насекомые хорошие новости россии
Комментировать