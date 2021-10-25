Первая гостиница для насекомых появилась во Фрунзенском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 25 октября. Неравнодушные жители Санкт-Петербурга создали первый в городе отель для насекомых. Жуки могут укрыться от непогоды возле дома 24 на Софийской улице.

В пресс-службе муниципального образования №72 объяснили, что гостиница для жуков была создана местными жителями в рамках фестиваля тестового благоустройства. Отель представляет собой деревянный домик. Внутри горожане расположили отпиленные бруски и бревна, где проделаны дыры, чтобы насекомые могли сами разместиться.

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Рядом с домиком установлена информационная табличка. На ней указано, что в создании объекта приняли участие местные жители, профессиональные архитекторы, строители и студенты. Также авторы просят не ломать гостиницу для насекомых, чтобы проект смогло увидеть как можно больше людей.

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