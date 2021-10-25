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Шведская компания IKEA откроет два новых магазина в Петербурге в 2022 году
Общество
Шведская компания IKEA откроет два новых магазина в Петербурге в 2022 году
wikipedia.org  /  Kirakiraouji / CC BY-SA 3.0

Санкт-Петербург, 25 октября. Два новых магазина шведской сети IKEA появятся в Санкт-Петербурге в 2022 году. Торговые пространства планируют построить в центре города.

Как рассказал президент и главный исполнительный директор Ingka Group, управляющей IKEA и торговыми центрами «Мега», Йеспер Бродин, в данный момент главная задача компании — это охватить потребителей, проживающих далеко от магазинов.

«Поэтому делаем акцент на появление магазинов в центрах городов — чтобы стать ближе для тех, у кого нет машины», — заявил Бродин.

Кроме того, отмечается, что новые точки сети появятся также в Москве и других городах. Компания планирует открыть десять магазинов нового формата — небольшие пространства, схожие с шоурумами.

Ранее сообщалось, что IKEA столкнется с дефицитом товаров. Шведский производитель предупредил, что нехватка товаров в розничной торговле продлится до августа 2022 года. Причиной тому станет кризис логистики.

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