Координатор «Живого города» раскритиковал строительство двухъярусной дороги в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 октября. Власти Петербурга планируют построить двухъярусный участок Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) над Московским проспектом. Координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов раскритиковал данную идею, объяснив ее недостатки для внешнего облика города.

Витебскую развязку над Московским проспектом намерены построить в двухъярусном формате. Проект уже получил одобрение Главгосэкспертизы, а его реализацией занимается дочерняя структура Смольного — АО «ЗСД». При этом защитникам петербургской архитектуры двухъярусный вариант объекта показался весьма сомнительным.

«Двухъярусная развязка, особенно в современной стилистике, существенно испортит облик самого проспекта. Внешний вид в створе проспекта будет сильно изуродован. В данном случае печально, что власти пошли по пути каких-то сиюминутных выгод (им теперь надо меньше выкупать земли). Более того, и эксплуатация двухъярусной развязки будет сложнее, чем одноярусной», — заявил Литвинов в беседе с «Невскими новостями».

Кроме того, эксперт отметил, что видел первоначальный вариант проекта, выполненный в одноярусном формате. По его словам, это был классический железнодорожный мост, который мог бы превосходно вписаться в облик Северной столицы.

Власти Петербурга тем временем согласовали предоставление земельного участка для строительства двухэтажного автовокзала в Московском районе города. Здание планируется разместить на Витебском проспекте.