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Петербуржцы пожаловались на прорыв трубы с горячей водой на Шлиссельбургском проспекте
Общество
Петербуржцы пожаловались на прорыв трубы с горячей водой на Шлиссельбургском проспекте
Невские Новости

Санкт-Петербург, 25 октября. Шлиссельбургский проспект в Петербурге окутывают клубы пара из-за прорыва трубопровода с горячей водой. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

Петербуржцы отметили, что ЧП в этом месте происходит уже не в первый раз, однако до сих пор ситуация не улучшилась. В очередной раз при плановом объезде сотрудники Теплосети обнаружили дефект.

«Это место из года в год прорывает», «Плохо работает от губернатора», «Так выглядит 100% готовность к отопительному сезону», — написали пользователи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Петербуржцы пожаловались на прорыв трубы с горячей водой на Шлиссельбургском проспекте
Prt Scr vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

При этом в зоне разлива оказались несколько автомобилей. Для предотвращения аварии специалисты приняли решение заменить участок трубопровода.

«Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 23:00 25 октября 2021 года», — сообщили «Невским Новостям» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Похожая авария недавно произошла и на Васильевском острове. Так, жильцов 2-й линии оставили без отопления из-за очередного дефекта трубы.

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