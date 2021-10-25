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Wildberries запускает новый сервис доставки еды в Петербурге

  /   Обновлено: 25 октября 2021 12:11
Общество
Wildberries запускает новый сервис доставки еды в Петербурге
wildberries.ru  /  Prt Scr

Санкт-Петербург, 25 октября. Новый сервис доставки еды из ресторанов появится в Петербурге. Запуском проекта занимается известный онлайн-ретейлер Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Интернет-магазин планирует выйти на петербургский рынок доставки еды на дом из местных кафе и ресторанов. По словам представителей Wildberries, компания будет выступать только в качестве посредника между предприятиями общественного питания и клиентами.

Доставкой заказов будут заниматься сами заведения, в то время как онлайн-ретейлер намерен предоставить свою платформу для их оформления. Комиссия для сферы общепита будет достигать 5%.

В Москве тем временем «Почта России» запустила сервис доставки посылок с помощью беспилотных роботов-курьеров «Яндекса». На первом этапе проекта функция будет доступна в 27 почтовых отделениях столицы.

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