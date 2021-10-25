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Ведущий синоптик центра «Фобос» Леус предупредил петербуржцев о дождях 25 октября
Общество
Ведущий синоптик центра «Фобос» Леус предупредил петербуржцев о дождях 25 октября
pixabay.com

Санкт-Петербург, 25 октября. Теплый атмосферный фронт, который надвигается с юго-запада, будет определять погоду в Санкт-Петербурге в начале новой рабочей недели, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, 25 октября небо над Северной столицей закроет облаками. Кроме того, горожан ожидают осадки в виде дождей. Однако температурный фон будет повышаться, сообщил эксперт в своем канале в Telegram.

Воздух прогреется до +7...+9 градусов. В Ленинградской области столбики уличных термометров укажут на отметку +5...+10 градусов. Показатели атмосферного давления продолжат падать и составят 761 миллиметр ртутного столба.

Жители Петербурга ранее сообщали о первом снеге в городе. Подобные осадки наблюдались в Выборгском и Приморском районах Северной столицы.

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