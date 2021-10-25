Спасатели присвоили второй ранг опасности пожару в петербургском автосервисе

Санкт-Петербург, 25 октября. Серьезный пожар произошел в автосервисе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Огнеборцы присвоили ему второй ранг опасности, сообщили в городском МЧС.

Сообщение о ЧП поступило на пульт спасателей в 07:08 понедельника. Огнем было объято помещение, расположенное по улице Коммуны, дом 16. В здании размером 70х100 метров вспыхнул автосалон. На данный момент площадь возгорания устанавливается.

По приезде спасатели присвоили пожару второй ранг опасности. К тушению огня привлекли восемь единиц спецтехники и 33 сотрудника МЧС. В 07:58 спасатели локализовали возгорание и понизили ранг пожара до первого уровня.

Примерно в то же время в Северной столице вспыхнуло административное здание. Пожар в Калининском районе распространился на площади 30 «квадратов».