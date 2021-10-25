Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 09:37
09:37
Общество
«Известия»: большая часть российских рыбных консервов не соответствует стандартам качества
09:37
Общество
Что значит победа российской команды Team Spirit на турнире The International
09:36
Происшествия
Суд не получил апелляционную жалобу от пермского стрелка на решение об аресте
09:35
Политика
Посол ФРГ в РФ Гайр: вопросы климата в сотрудничестве двух стран будут играть важную роль
09:33
Общество
Ученые из Гарвардского университета предупредили о вреде сливочного масла
09:27
Общество
Роспотребнадзор заявил, что перед сдачей ПЦР-теста на COVID-19 нельзя есть и пить
09:26
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся на юго-востоке Улан-Удэ
09:25
Происшествия
Покрышки загорелись на площади 600 кв. м в Ленинском районе Новосибирска
09:22
Происшествия
Жертвами многочасовой перестрелки в Афганистане стали не менее 17 человек
09:21
Общество
Хабаровские школьники уйдут на дополнительные каникулы с 1 по 7 ноября
Все новости

Спасатели присвоили второй ранг опасности пожару в петербургском автосервисе

  /   Обновлено: 25 октября 2021 08:37
Происшествия
Спасатели присвоили второй ранг опасности пожару в петербургском автосервисе
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Санкт-Петербург, 25 октября. Серьезный пожар произошел в автосервисе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Огнеборцы присвоили ему второй ранг опасности, сообщили в городском МЧС.

Сообщение о ЧП поступило на пульт спасателей в 07:08 понедельника. Огнем было объято помещение, расположенное по улице Коммуны, дом 16. В здании размером 70х100 метров вспыхнул автосалон. На данный момент площадь возгорания устанавливается.

По приезде спасатели присвоили пожару второй ранг опасности. К тушению огня привлекли восемь единиц спецтехники и 33 сотрудника МЧС. В 07:58 спасатели локализовали возгорание и понизили ранг пожара до первого уровня.

Примерно в то же время в Северной столице вспыхнуло административное здание. Пожар в Калининском районе распространился на площади 30 «квадратов».

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Спасатели присвоили второй ранг опасности пожару в петербургском автосервисе
пожар мчс санкт-петербург красногвардейский район
Комментировать