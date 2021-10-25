Административное здание загорелось в Калининском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 25 октября. Информация о пожаре в Калининском районе Петербурга поступила в 06:27 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

Приехавшие на место пожарные установили, что возгорание произошло в административном трехэтажном здании по адресу Полюстровский проспект, дом 59, корпус 3. По данным МЧС, в помещении выгорела обстановка на площади 30 квадратных метров.

В 07:25 очаг возгорания был локализован усилиями бригады спасателей. В тушении пожара участвовали пять единиц спецтехники и 25 человек личного состава МЧС. Сведения о пострадавших отсутствуют.

Недавно сильный пожар произошел недалеко от Перми в районе станции Кутамыш. По данным спасателей, в огне погибли три человека. Один из них мог быть несовершеннолетним.