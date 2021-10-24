Петербуржцы из сгоревших квартир в доме Чубакова полмесяца терпят бездействие властей

Санкт-Петербург, 24 октября. Пожар на территории дома Чубакова в Петербурге произошел две недели назад. Однако до сих пор его жители вынуждены жить без крыши и удобств.

Огонь повредил большую часть квартир дома. Сейчас он пребывает в плачевном состоянии из-за отсутствия крыши и застоявшейся воды, высота которой достигает пяти сантиметров. Жильцам пообещали восстановить дом, но лишь весной 2022 года.

Власти Петербурга наспех установили временный навес, который не прожил даже несколько дней. Пострадавшие горожане, среди которых есть пенсионеры, требуют от Смольного немедленных мер. Они уже направили соответствующее обращение в приемную губернатора Александра Беглова. Ответа пока не последовало.

«Если Вы, Александр Дмитриевич, нам не поможете начать восстановительные работы в доме уже сейчас, быстро и без бюрократической волокиты, мы, жильцы дома, будем замерзать, как в блокаду Ленинграда», — сказано в письме.

Невские Новости / Дарья Зуева

Владельцы сгоревших квартир считают, что пожар возник «по вине строительного подрядчика, привлеченного Фондом капремонта». Это было установлено и следственными органами. Ситуацию с выбором подрядчика властями Петербурга в беседе с «Невскими Новостями» прокомментировал координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов.

По словам эксперта, случившаяся беда обнажает несовершенство существующей тендерной системы госзакупок. Победу чаще всего одерживают компании, готовые начать работы за наименьшую стоимость.

«Соответственно, они нанимают неквалифицированный персонал и экономят на всем. Это приводит, в частном случае, к пожарам, в большинстве случаев — начинает осыпаться лепнина, протекает крыша, приходится ремонт переделывать», — отметил он.

Среди жильцов дома Чубакова насчитывается 140 человек. Часть квартир в нем являются коммунальными. Некоторым пострадавшим удалось переехать к друзьям или родственникам. Однако большая часть людей вынуждена замерзать в поврежденном доме из-за отсутствия денег.

Недавно градозащитник, член «Движения гражданских инициатив» (ДГИ) Владимир Соловейчик назвал пожар в доходном доме Чубакова и в других памятниках культурного значения в Санкт-Петербурге системной проблемой. По его словам, такие инциденты негативно сказываются на репутации региональной власти.