Суд в Петербурге избрал меру пресечения врачу за взятку и фиктивную прививку

Санкт-Петербург, 24 октября. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий врачу, который подозревается в получении взятки за фиктивную вакцинацию от COVID-19. Его освободили в зале суда.

Медик, по решению суда, не может выезжать за пределы Петербурга, посещать общественные мероприятия, связываться с фигурантами и свидетелями уголовного дела, а также пользоваться интернетом и подходить к своему месту работы — Санкт-Петербургскому государственному медицинскому университету им. И.П. Павлова — ближе пяти километров.

Фигурантами дела стали еще две медсестры, которые вносили в базу данных информацию о прошедших вакцинацию пациентах. За предоставление услуги горожане давали взятки.

Правоохранители ранее задержали четырех медработников. Они подозреваются в получении взяток.