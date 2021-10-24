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Режиссер «Улицы разбитых фонарей» Александр Рогожкин скончался в 72 года

  /   Обновлено: 24 октября 2021 15:12
Общество
Режиссер «Улицы разбитых фонарей» Александр Рогожкин скончался в 72 года
Pr Scr youtube.com

Санкт-Петербург, 24 октября. Известный российский режиссер Александр Рогожкин умер на 73-м году жизни. О причинах смерти пока не сообщается.

Печальное известие подтвердили в «Ленфильме».

Александр Рогожкин получил диплом Ленинградского государственного университета. Сначала работал на телевидении в качестве художника. Потом его пригласили на «Ленфильм» художником-декоратором. На его счету в качестве режиссера и сценариста работа над такими фильмами, как «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила».

Ранее стало известно о смерти первого директора Чернобыльской атомной электростанции Виктора Брюханова. Он умер в возрасте 85 лет.

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