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Ветреная и холодная погода ожидается в Петербурге 24 октября

  /   Обновлено: 24 октября 2021 09:37
Общество
Ветреная и холодная погода ожидается в Петербурге 24 октября
pixabay.com

Санкт-Петербург, 24 октября. Небольшое ухудшение погодных условий ожидается на территории Петербурга в воскресенье. Такое заявление сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На погоду в Северной столице будет влиять промежуточный гребень антициклона. На короткое время он унесет из города дожди, отметил синоптик.

«Его стараниями в облаках появится много прояснений, а осадки на короткое время прекратятся. При этом температурный фон продолжит понижаться», — написал он у себя в Instagram.

На протяжении всего дня температура воздуха в городе составит +2...+4 градуса. По области температурные значения будут колебаться в пределах +5 градусов. При этом в городе на Неве будет дуть порывистый северо-западный ветер. Местами он будет развивать скорость до 5-10 метров в секунду.

Гидрометцентр сообщил о неблагоприятных погодных условиях в Москве. Об этом следует из данных прогностической карты ведомства. До вечера 25 октября в столице объявлен желтый уровень погодной опасности.

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леус фобос антициклон
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