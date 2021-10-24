Ветреная и холодная погода ожидается в Петербурге 24 октября

Санкт-Петербург, 24 октября. Небольшое ухудшение погодных условий ожидается на территории Петербурга в воскресенье. Такое заявление сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На погоду в Северной столице будет влиять промежуточный гребень антициклона. На короткое время он унесет из города дожди, отметил синоптик.

«Его стараниями в облаках появится много прояснений, а осадки на короткое время прекратятся. При этом температурный фон продолжит понижаться», — написал он у себя в Instagram.

На протяжении всего дня температура воздуха в городе составит +2...+4 градуса. По области температурные значения будут колебаться в пределах +5 градусов. При этом в городе на Неве будет дуть порывистый северо-западный ветер. Местами он будет развивать скорость до 5-10 метров в секунду.

Гидрометцентр сообщил о неблагоприятных погодных условиях в Москве. Об этом следует из данных прогностической карты ведомства. До вечера 25 октября в столице объявлен желтый уровень погодной опасности.