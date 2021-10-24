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Петербуржцы могут остаться без премий и зарплат из-за новых ограничений по COVID-19

  /   Обновлено: 24 октября 2021 01:26
Общество
Петербуржцы могут остаться без премий и зарплат из-за новых ограничений по COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 24 октября. Новые ограничения по коронавирусу, принятые властями Петербурга, серьезно скажутся на малом и среднем бизнесе. Тысячи горожан могут остаться без премий, возможны сокращения.

Вечером в субботу, 23 октября, администрация Петербурга опубликовала постановление правительства, в котором говорится о введении новых ограничений на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Меры признали самыми жесткими со времен «первой волны» пандемии 2020 года, пишут «Невские Новости».

Малый и средний бизнес в Петербурге только начал восстанавливаться после прошедших волн, но новое решение властей способно привести предпринимателей к краху и долгам. Следовательно, десятки или даже сотни тысяч петербуржцев столкнутся со сокращениями, уменьшениями зарплат и лишением премий.

Новые ограничения предполагают закрытие общепита и объектов розничной торговли для посетителей. Ресторанам разрешат работать только на вынос. Будут открыты аптеки и продовольственные магазины, а также театры и музеи, но лишь для тех, у кого есть QR-коды.

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бизнес ограничения александр беглов
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