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Новые ограничения вступают в силу в Петербурге с 30 октября

  /   Обновлено: 23 октября 2021 21:53
Общество
Новые ограничения вступают в силу в Петербурге с 30 октября
Невские Новости

Санкт-Петербург, 23 октября. Работа большинства магазинов и объектов развлечения в Петербурге с 30 октября по 7 ноября приостанавливается в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Смольный поправил коронавирусное постановление и внес новые ограничения для жителей Петербурга. Так, они не смогут посещать рестораны общественного питания, объекты розничной торговли, будут отменены развлекательные мероприятия. Изменения не коснутся лишь аптек и продовольственных магазинов.

Помимо этого в Петербурге работу временно прекращают фитнес-центры, бассейны, аквапарки и океанариумы. На время локдауна также закроются государственные учреждения, специализирующиеся на предоставлении гражданам муниципальных услуг.

Неподтвержденная информация о вводе коронавирусных ограничений в Петербурге появилась ранее. При этом театры, музеи и культурно-развлекательные заведения будут открыты. Однако вход в них будет осуществляться строго по QR-коду.

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