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Туроператоры Петербурга выступили против локдауна из-за риска невосполнимого урона
Общество
Туроператоры Петербурга выступили против локдауна из-за риска невосполнимого урона
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Санкт-Петербург, 23 октября. Российский союз туриндустрии на Северо-Западе обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой не ужесточать ограничения по коронавирусу для иностранных путешественников.

Участники рынка попросили разрешить туристам из-за рубежа посещать рестораны, театры и мероприятия при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста. Локдаун может свести на нет и без того небольшое количество путешественников. Урон, который понесут некоторые учреждения, может оказаться невосполнимым. Согласно данным туроператоров, отели и гостиницы Петербурга одновременного смогут вместить не более 80 тыс. человек, чего почти невозможно достичь в осенний период.

«Только пассажиропоток петербургского метрополитена составляет более 2,5 млн человек ежедневно. Таким образом, потенциальная доля туристов не превышает 3–4 % от перемещающихся по городу людей. Такое количество туристов не может повлиять на динамику распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в обращении.

Многие организации, в том числе предприятия общепита, никогда не смогут восстановить поток туристов. Состояние гостиничной инфраструктуры тоже может ухудшиться. Это негативно скажется как на качестве услуг, так и на туристической привлекательности всего Петербурга, пишут «Невские Новости».

Близкий к Смольному источник ранее заявил о намерении властей Северной столицы ввести новые ограничения по COVID-19 по примеру Москвы. Локдаун может начаться уже с 30 октября.

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туризм туроператоры локдаун
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