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Урбанист Климовский предрек Петербургу проблемы из-за хаотичной застройки

  /   Обновлено: 23 октября 2021 19:48
Общество
Урбанист Климовский предрек Петербургу проблемы из-за хаотичной застройки
rsti.ru

Санкт-Петербург, 23 октября. Главной проблемой Петербурга является то, что генеральный план города не успевает за вводом жилья в Северной столице. Такое мнение выразил урбанист Михаил Климовский.

Не так давно власти Петербурга предложили внедрить в городе новый план застройки по примеру Японии. Он основывается на принципе транзитно-ориентированного развития. Его суть заключается в том, чтобы формировать новые высотные здания на окраине города.

По мнению урбаниста Михаила Климовского, система подобного рода не сможет работать сама по себе. Управление городом в целом является крайне сложным процессом, в котором застройка является только одной частью. В Петербурге, по его словам, логичнее было бы развивать не территории с высотным строительством, а полноценные «подцентры».

«Нам нужно найти свой код, морфотип застройки, который был бы характерен для Петербурга. С учетом в том числе природно-климатических условий. Все-таки Япония — это совсем другая история», цитируют его «Невские Новости».

Власти Петербурга должны уделить большее внимание уплотнению той застройки, которая есть в городе на данный момент. Несмотря на то, что Северная столица считается разросшимся городом, с течением времени она расползается. Тот генеральный план города, который есть сегодня, уже не успевает за вводом жилья, отметил урбанист.

«Это бомба замедленного действия. Губернатору, который будет в Петербурге через 15 лет, в этом плане придется несладко. У того, кто будет управлять городом через 15 лет, начнутся настоящие проблемы», отметил он.

В связи с этим в Петербурге нужно заниматься не строительством высоток, а вводить продуманные варианты застройки. Нужно думать о городе как о социально-экономической модели, добавил Климовский.

Не так давно стало известно, что возле общественного пространства «Лахта-центр» уже в 2022 году может появиться комплекс для оздоровления с релакс-зоной. Внутри него планируют разместить шесть бассейнов с минерализованной водой, 10 видов саун, SPA-центр и гастрономический бар.

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петербург застройка урбанист климовский
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