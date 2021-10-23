Технические сложности привели к задержанию электричек с Финляндского вокзала в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 октября. Пресс-служба Октябрьской железной дороги назвала причину, из-за которой электрички с Финляндского вокзала в Петербурге отправляются с большим опозданием.

Главной причиной, по которой электрички отправляются с опозданием до полутора часов, являются технические неисправности. Сложности наблюдаются на участке железной дороги Кушелевка-Пискаревка.

В связи с этим поезда по направлению из Петербурга до Приозерска, Ладожского озера, Рощино и Невской Дубровки идут не по установленному расписанию. Железнодорожники делают все необходимое для скорейшего ввода поездов в прежний график движения.

Не так давно стало известно, что ремонтные бригады завершили все работы по восстановлению железнодорожного моста возле станции Гайдамак во Владивостоке. В начале октября конструкция пострадала из-за аварии с большегрузом.