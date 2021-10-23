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Полиция задержала директора магазина в Мурино за избиение вора в подсобке

  /   Обновлено: 23 октября 2021 11:44
Происшествия
Полиция задержала директора магазина в Мурино за избиение вора в подсобке
 /  Александр Гришин

Санкт-Петербург, 23 октября. Силовики задержали в Мурино директора магазина, который в подсобке избил мужчину за кражу алкоголя. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 8 октября в супермаркете на Воронцовском бульваре. Руководитель магазина избил посетителя за попытку украсть бутылку горячительного напитка.

Медики Токсовской больницы сообщили, что к ним поступил 39-летний мужчина с закрытым переломом трех ребер. Пострадавший был доставлен в состоянии средней степени тяжести. По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Вопиющий случай произошел ранее в Прикамье. Экоактивиста избили в элитном поселке за распространение информации о загрязнении Камского водохранилища.

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