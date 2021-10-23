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Светофор рухнул на машину на Среднеохтинском проспекте в Петербурге
Происшествия
Светофор рухнул на машину на Среднеохтинском проспекте в Петербурге
pixabay.com  /  S. Hermann & F. Richter

Санкт-Петербург, 23 октября. Сильный ветер уронил светофор прямо на крышу припаркованного автомобиля. Происшествие случилось на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге.

Упавший светофор также повалил за собой ограждение. Сообщается, что в результате инцидента никто не получил травмы. Соответствующей информацией поделились очевидцы в сообществе социальной сети ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Перед штормовым ветром также не устояли 37 деревьев. Все они рухнули на территории Санкт-Петербурга. Самый большой урон от стихии пришелся на Пушкинский район, в котором были сломаны 16 стволов. Также пострадали деревья в Отдельном парке в Пушкине и парке Мариенталь в Павловске.

Стихия недавно также повалила 72 дерева в садах, парках и скверах Северной столицы. В «Новознаменке» под натиском ветра не устояли 13 деревьев. В Удельном парке рухнули шесть стволов.

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