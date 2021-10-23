Страшное ДТП с участием каршеринга произошло на площади Калинина в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 октября. Жуткая авария, в которой приняла участие каршеринговая машина Renault Kaptur, произошла на площади Калинина в Санкт-Петербурге.

Люди, находившиеся в момент происшествия в салоне автомобиля, кувыркались. Водитель после аварии убежал. Однако во время побега он потерял рюкзак, внутри которого находились пирожки и бутылки пива. Улики передали сотрудникам правоохранительных органов. Остальных людей пришлось вытаскивать из салона машины.

По информации свидетелей, в результате инцидента три человека скончались. Один из очевидцев сообщил, что машина переворачивалась. Женщина вызвала скорую помощь. Правоохранителям предстоит установить все детали и обстоятельства произошедшего.

Авария с участием каршеринга также недавно произошла в Москве. Машина в результате происшествия перевернулась на пустой дороге. Инцидент случился на территории подземного тоннеля.