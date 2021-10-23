«Ленсвет» устраняет 60 обрывов на сетях в Петербурге после шквалистого ветра

Санкт-Петербург, 23 октября. Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» в усиленном режиме ремонтируют пострадавшие от поваленных шквалистым ветром деревьев сети уличного освещения в Петербурге.

Порывы шквалистого ветра в Северной столице вечером 22 октября достигали 24 метров в секунду. Штормовой ветер в основном наблюдается в Курортном районе.

Специалисты учреждения в усиленном режиме устраняют повреждения от поваленных шквалистым ветром деревьев сети освещения города. Всего на линиях работают 44 бригады и 44 единицы спецтехники.

Дополнительные бригады направлены в Курортный район. Работы ведутся в нем на более чем 50 адресах с поврежденными сетями электроснабжения, они преимущественно неизолированы. Причиной повреждений стали поваленные ветром деревья.

Время исключения уличного освещения в местах проведения работ будет задержано до полного восстановления электросети. Представители предприятия извинились за временные неудобства и призвали петербуржцев соблюдать правила безопасности, находясь возле электроустановок.

Ранее сообщалось, что штормовой ветер повалил 72 дерева в садах и скверах Петербурга за день. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что шторм успокоится к выходным.