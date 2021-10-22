Световое шоу прошло в Петербурге в честь открытия библиотеки им. Маяковского после ремонта

Санкт-Петербург, 22 октября. Обновленный фасад библиотеки имени Маяковского был украшен световым шоу, которое прошло на набережной Фонтанки 22 октября. Мероприятие было посвящено масштабному ремонту здания.

Световое шоу на Фонтанке должно было состояться в день открытия библиотеки имени Маяковского, однако мероприятие пришлось перенести. Сложные и красочные проекции осветили фасад здания — наилучший обзор открылся жителям и гостям города с противоположной стороны реки. На световом шоу побывали корреспонденты Федерального агентства новостей.

Открытие библиотеки имени Маяковского состоялось 9 октября. Здание подверглось масштабной реконструкции, которая продолжалась в течение трех лет.