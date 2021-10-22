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Петербургские серферы вышли на залив во время шторма

  /   Обновлено: 22 октября 2021 20:44
Общество
Петербургские серферы вышли на залив во время шторма
freepik.com  /  pressfoto

Санкт-Петербург, 22 октября. Жители Санкт-Петербурга решили заняться серфингом в Финском заливе во время непогоды. В Северной столице наблюдается сильный ветер. Показатели его скорости в прибрежных районах города достигли отметки в 24 метра в секунду.

Серферы сняли свои занятия на видео и разместили их на канале «Мегаполис» в мессенджере Telegram. На кадрах, снятых в замедленной съемке видно, как два человека пытаются поймать волну. При этом один из серфингистов упал в воду.

Петербургские серферы вышли на залив во время шторма
Prt Scr youtube.com / Форпост Северо-Запад

Резкое ухудшение погодных условий было зафиксировано в ночь с 21 на 22 октября. Скорость ветра в Санкт-Петербурге увеличилась до 18 метров в секунду. Предполагается, что он стихнет к выходным.

Как сообщалось ранее, в целях безопасности было принято решение о приостановлении судоходства по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Также временно закрыты городские парки и скверы.

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