Смольный не справился с последствиями ливней в Петербурге на набережной Смоленки

Санкт-Петербург, 22 октября. Река Смоленка вышла из берегов на фоне ливней в Санкт-Петербурге и затопила пешеходную набережную. Губернатор города Александр Беглов месяц назад пообещал провести там ремонт во избежание такой ситуации, но не подтвердил свои слова делом.

Смольный не смог защитить Новосмоленскую набережную от последствий непогоды. Дождь в Петербурге шел всю ночь с 21 на 22 октября. Сейчас вдоль реки можно пройти только в высоких резиновых сапогах, информируют «Невские новости».

Пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению напомнила, что построенную во избежание наводнений дамбу периодически перекрывают. В СПб ГБУ «Мостотрест» объяснили, что не так с набережной.

«Дело в том, что река Смоленка находится ближе всего к Финскому заливу. Ее постоянно подтапливает», — отметили в организации.

Ремонт проводился пару лет назад и тогда уровень прогулочной зоны подняли на 15-20 сантиметров. Однако этого оказалось недостаточно. Выяснить, чем руководствовались чиновники, которые решили потратить средства на ремонт набережной, не представляется возможным.

Шторм в Петербурге стихнет к выходным, заявил ранее главный синоптик города Александр Колесов. Петербуржцев ожидает похолодание, но погода будет спокойной.