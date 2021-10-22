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Штормовой ветер повалил 72 дерева в садах и скверах Петербурга за день
Общество
Штормовой ветер повалил 72 дерева в садах и скверах Петербурга за день
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 22 октября. Сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду повалил уже 72 дерева в петербургских садах, парках и скверах. Однако больше всего досталось «Новознаменке», где стихии не смогли противостоять 13 деревьев.

В Удельном парке упали шесть деревьев, а в парке Пушкина и парке «Сосновка» — по пять. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Что касается Приморского парка Победы, парка «Мариенталь» и сквера на улице Красного Курсанта в Павловске, то там ветер сломал по три дерева. Как отметили в ведомстве, перед штормом не могут устоять даже самые могучие зеленые насаждения.

Например, в Малоохтинском парке рухнула ива, диаметр ствола которой превышает один метр. А в парке «Мариенталь» ураган сломал 92-сантиметровый ствол березы.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов пообещал, что шторм успокоится к выходным. После этого жителей города на Неве ожидает похолодание.

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петербург ураган деревья
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