Администрация Петербурга отказалась решать проблему с тонущей парковкой в Сестрорецке

Санкт-Петербург, 22 октября. Жители жилого комплекса «Светлый мир», расположенного в Сестрорецке, столкнулись с проблемой затопления парковки. Как утверждает застройщик, местные власти отказываются проводить укрепление территории для предотвращения подобных ситуаций.

Журналисты издания «Невские Новости» связались с застройщиком жилого комплекса — компанией Seven Suns Development. Представители организации подчеркнули, что вопрос подтопления парковки носит «периодический» характер и зависит от погодных условий, при этом всех жителей комплекса заранее предупреждают о необходимости переставить свои транспортные средства.

«Для того, чтобы это не повторялось, необходимо произвести укрепление, поднятие и отсыпку берега реки Сестра. Тогда вода, которую ветер гонит с залива, не будет выходить из берегов», — говорится в сообщении компании.

Однако Seven Suns Development и управляющая компания не смогли повлиять на администрацию Курортного района в данном вопросе. В свою очередь представители районных властей заявили, что за частные парковочные зоны отвечают их владельцы.

«Своей частной парковкой инвестор должен заниматься сам», — рассказала собеседница издания.

По словам представителей администрации, парковка у ЖК «Светлый мир» используется только во время летнего отдыха, в остальное время же она пустует. Отвечая на вопрос об укреплении территории, в пресс-службе заявили, что таких планов в настоящий момент нет.

Как сообщалось ранее, из-за сильного ветра и прошедших в Санкт-Петербурге ливней, река Смоленка вышла из берегов. Кроме того было приостановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.