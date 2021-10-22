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«Ураган высветил проблемы»: петербургские эксперты объяснили, почему Северная столица не справилась с ненастьем

  /   Обновлено: 22 октября 2021 19:22
Общество
«Ураган высветил проблемы»: петербургские эксперты объяснили, почему Северная столица не справилась с ненастьем
Невские Новости  /  Валерия Петрик

Мощнейший шторм обрушился на Санкт-Петербург. Дождевые реки затапливают парковки и дороги. Петербуржцы массово жалуются в социальных сетях на неудобства. Они требуют, чтобы городские власти эффективнее боролись с последствиями непогоды. На улицах Северной столицы образовался коллапс из-за подтоплений.

С ними согласен и местный политолог Владимир Соловейчик. Он отметил, что в сфере благоустройства и дорожного хозяйства есть серьезные проблемы. Ураганный ветер продемонстрировал их.

«Ураган высветил проблемы»: петербургские эксперты объяснили, почему Петербург не справился с ненастьем
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Поваленные заборы, сорванные вывески. То, что мы видим на наших улицах, во дворах, безусловно, относится к сфере благоустройства и дорожного хозяйства. Те проблемы, которые были, ураганный ветер высветил достаточно наглядно», — сообщил эксперт.

Он также назвал конкретные, по его мнению, причины тяжелого положения в сфере благоустройства.

«Отсутствие должного внимания. Отсутствие должного контроля за расходованием тех, пусть даже небольших, бюджетных средств, которые выделяются в эту сферу, а иногда и больших. Очень нерациональная система организации труда. Огромное количество дворников с метлами вместо того, чтобы сэкономить на них и закупить за рубежом, если пока не производим [ее] в России, дорогостоящую технику. Надо перестраивать эту систему с точки зрения организации, производительности труда», — сказал политолог.

Ему вторит и заведующий кафедрой связей с общественностью в бизнесе Института высшей школы журналистки и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра.

«Системы водоотведения от затопления подъездных путей в Петербурге требуют того, чтобы в том гигантском городском бюджете, который, надеюсь, мы получим, существенная часть была заложена на то, чтобы расширить узкие места. Самое главное — извлечь уроки. Сейчас нужно помогать пострадавшим. Откачивать воду из залитых подвалов. Дальше нужно закладывать дорогие инженерные решения, которые позволят все места рисков обеспечить более надежной инфраструктурой», — сообщил собеседник.

В завершение он добавил, что городские электросети, к счастью, пока еще выдержали ненастье.

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петербург благоустройство ненастье
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