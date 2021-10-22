Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 19:01
19:00
Общество
Главные новости дня: 22 октября
18:53
Происшествия
Упавшие со стены Кремля строительные леса увезли с Красной площади
18:52
Общество
Ученые Москвы и Петербурга решили объединиться для решения водных проблем Крыма
18:52
Общество
Один боевой патрон был в оружии, из которого Алек Болдуин случайно убил оператора
18:51
Происшествия
Заключенных во Владимире оштрафовали за свастику на татуировках
18:50
Экономика
Центробанк исключил допуск биткоин-ETF к торговле на российской бирже
18:50
Политика
Депутат Федоров и историк Жуков считают, что заявление министра обороны ФРГ сделано в интересах США
18:49
Спорт
«Лион» сохраняет интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну
18:44
Происшествия
СК возбудил дело по факту хищения 800 тыс. рублей при ремонте дорог в Краснодаре
18:43
Политика
Читатели Die Zeit: Европа забила гол в свои ворота в «газовой войне» с Россией
Все новости

Москвичи массово выбирают Петербург и Ленобласть для отдыха в нерабочие дни
Общество
Москвичи массово выбирают Петербург и Ленобласть для отдыха в нерабочие дни
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 22 октября. Жители Москвы массово планируют провести дни, объявленные президентом Владимиром Путиным выходными из-за ситуации с COVID-19, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Согласно информации сервиса бронирования от agoda.com, 85% объектов размещения готовы принять гостей в Выборге, 75% — в Гатчине, 71% — в Приозерске, 53% — во Всеволожске и 50% — в Старой Ладоге.

Также на популярном сервисе booking.com существует 256 вариантов размещения в апартаментах и отелях Ленобласти. Все они подразумевают пребывание семей с пятилетними детьми. При этом на платформе уже есть практически полностью забронированные места отдыха. Такие заведения обладают пометкой «остался 1 вариант».

Напомним, что Роспотребнадзор порекомендовал россиянам в период нерабочих дней оставаться дома. Передвигаться по городу лучше всего на личном автомобиле или такси. А общаться с родственниками и друзьями следует по телефону или через соцсети, подчеркнули эксперты.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Москвичи массово выбирают Петербург и Ленобласть для отдыха в нерабочие дни
туризм поездки нерабочие дни
Комментировать