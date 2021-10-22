Москвичи массово выбирают Петербург и Ленобласть для отдыха в нерабочие дни

Санкт-Петербург, 22 октября. Жители Москвы массово планируют провести дни, объявленные президентом Владимиром Путиным выходными из-за ситуации с COVID-19, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Согласно информации сервиса бронирования от agoda.com, 85% объектов размещения готовы принять гостей в Выборге, 75% — в Гатчине, 71% — в Приозерске, 53% — во Всеволожске и 50% — в Старой Ладоге.

Также на популярном сервисе booking.com существует 256 вариантов размещения в апартаментах и отелях Ленобласти. Все они подразумевают пребывание семей с пятилетними детьми. При этом на платформе уже есть практически полностью забронированные места отдыха. Такие заведения обладают пометкой «остался 1 вариант».

Напомним, что Роспотребнадзор порекомендовал россиянам в период нерабочих дней оставаться дома. Передвигаться по городу лучше всего на личном автомобиле или такси. А общаться с родственниками и друзьями следует по телефону или через соцсети, подчеркнули эксперты.