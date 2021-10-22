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Пользователей Сети поразило видео с белой медведицей из Ленинградского зоопарка

  /   Обновлено: 22 октября 2021 17:30
Общество
Пользователей Сети поразило видео с белой медведицей из Ленинградского зоопарка
spbzoo.ru  /  ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

Санкт-Петербург, 22 октября. Ленинградский зоопарк опубликовал видеозапись, на которой популярная белая медведица Хаарчаана радуется осени. Видео собрало множество восторженных комментариев в Сети.

По словам сотрудников учреждения, осень, возможно, любимое время года у Хаарчааны. Именно в этот период медведица лакомится различными дарами этого времени года. Она с большим удовольствием ест кабачки, желуди, каштаны и тыкву. Кроме того, хищница иногда играет с едой перед трапезой.

«Кабачки и тыкву можно использовать как мячи. Хаарчаане нравится поддевать их лапой, грызть, гонять по вольеру и возиться с ними в бассейне», — говорится в сообщении Ленинградского зоопарка.

Работники начиняют тыквы другими продуктами. Затем они бросают лакомства в воду, чтобы медведица начала нырять и быстро вылавливать их. Также она любит играть с опавшими листьями, сгребая их в кучи.

Как ранее сообщалось, двое детенышей патагонских мар появились на свет в Ленинградском зоопарке. Ветеринары объявили пол малышей — это самцы.

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