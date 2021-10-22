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Петербургские чиновники разрешают введение в эксплуатацию недостроенных объектов
Общество
Петербургские чиновники разрешают введение в эксплуатацию недостроенных объектов
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 22 октября. Чиновники Санкт-Петербурга открывают объекты транспортной и другой инфраструктуры до получения официального разрешения на ввод в эксплуатацию.

При этом за открытие «рабочего движения» на несданных объектах петербургские чиновники почему-то не привлекаются к ответственности, пишут «Невские Новости». Журналисты издания «Деловой Петербург» привели около десяти примеров незаконченных объектов, которые губернатор Северной столицы Александр Беглов торжественно открыл до получения официального разрешения. Последним стал участок проспекта Ветеранов, движение по которому началось в ноябре 2020 года. При этом Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию только 8 октября 2021 года.

«Нужно иметь в виду и все негативные правовые последствия, которые могут возникнуть в результате нанесения вреда пользователям невведенного объекта. Вопрос, почему за это не штрафуют», — подчеркнул юрист Павел Шапчиц.

Согласно Административному кодексу, за ввод объекта капитального строительства без разрешения грозит штраф. Размер его может достигать миллиона рублей.

Председатель ассоциации жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и товариществ собственников жилья Санкт-Петербурга Марина Акимова ранее отметила, что у нее вызывает обеспокоенность ситуация с изношенностью значительной части системы теплоснабжения в городе. Особенно этот вопрос актуален в преддверии зимы.

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