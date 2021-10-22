Река Селезневка затопила дорогу к Выборгу

Выборг, 22 октября. Движение на одном из подъездов к Выборгу со стороны поселка Торфяновка перекрыли из-за ухудшения погодных условий. Уровень воды в реке Селезневке поднялся до критической отметки, из-за чего дорогу подтопило. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорогу к Выборгу перекрыли еще утром в 11:30. Основанием для этого послужило опасное повышение уровня воды в Селезневке, которое привело к частичным затоплениям на проезжей части.

Автомобилистам, направляющимся в сторону Выборга и планировавшим воспользоваться этой трассой, рекомендуется объезжать данный участок по маршруту Выборг — Калининское шоссе — трасса «Скандинавия». На текущий момент дорожники работают над ликвидацией последствий затопления.

В Петербурге тем временем продолжает бушевать сильный ветер. На областных и федеральных трассах, расположенных вокруг города, начало валить деревья из-за ненастной погоды.