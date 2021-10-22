Шторм в Петербурге успокоится к выходным

Санкт-Петербург, 22 октября. Жителей Санкт-Петербурга ожидает похолодание на грядущих выходных, однако погода будет спокойной. Об этом заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Как утверждает метеоролог, в субботу столбики термометров поднимутся до отметки в +6 градусов. В воскресенье показатели температуры воздуха будут колебаться в пределах от +2 до +4 градусов, ночью возможны заморозки.

«В Северной столице прогнозируется от 0 до −2, а в Ленобласти будет от 0 до −5», — рассказал Колесов в беседе с изданием «Петербургский дневник».

Синоптик подчеркнул, что наступлением новой рабочей недели в Санкт-Петербург придет новый циклон. Температура воздуха повысится до +8 градусов, ожидаются дожди и умеренный ветер.

Как сообщалось ранее, штормовой ветер обрушился на Петербург в ночь на 22 октября. В связи с ухудшением погодных условий было приостановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.