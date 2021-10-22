Ветер в акватории Финского залива усилился до 33 метров в секунду

Санкт-Петербург, 22 октября. Порывы ветра в акватории Финского залива под Петербургом усилились до ураганных значений, достигнув показателя в 33 метра в секунду. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погодные условия в Северной столице в пятницу существенно ухудшились. В городе бушует сильный ветер, особенно остро его порывы ощущаются в прибрежных районах. Местами скорость ветра достигает 16 метров в секунду.

Схожая ситуация наблюдается в Кронштадте и некоторых районах Ленинградской области. Там ветер поднялся до 24 метров в секунду. При этом в Финском заливе его скорость достигла 33 метров в секунду, из-за чего возникают высокие волны.

В Москву тем временем пришел сильный ливень вместе со штормовым ветром. В результате ненастной погоды рухнули строительные леса, установленные на стенах Кремля.