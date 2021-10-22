Штормовой ветер валит деревья на трассы вокруг Петербурга

Санкт-Петербург, 22 октября. Сильный ветер, порывы которого достигают 24 метров в секунду, валит деревья не только в Петербурге, но и на областных и федеральных трассах вокруг города.

Так, на Новоприозерском шоссе в районе поворота на Керро упавшее дерево «поймали» сразу две машины. ДТП произошло на 27-м километре трассы А-121 «Сортавала» в направлении Петербурга, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Чтобы убрать упавшее дерево, на место выехали представители обслуживающей дорогу подрядной организации.

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«Там сосна под 20 метров, почти метр в диаметре», — написал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» один из очевидцев.

Еще одно упавшее дерево перегородило Колтушское шоссе. Всего в ночь с 21 на 22 октября дорожники убрали с региональных трасс Ленинградской области 30 деревьев. Дороги продолжают освобождать от ветровальных деревьев и днем.

Как стало известно ранее, в Петербурге из-за шторма вышла из берегов река Смоленка. Вода из реки залила практически всю поверхность набережной.