Река Смоленка в Петербурге вышла из берегов из-за шторма

Санкт-Петербург, 22 октября. Жители Василеостровского района стали свидетелями выхода реки Смоленки из берегов. Предполагается, что уровень воды в реке поднялся из-за штормового ветра и сильных ливней, прошедших в Санкт-Петербурге в ночь с 21 на 22 октября.
Пользователи социальных сетей поделились фотографиями с выходом реки из берегов в группе «Живем на Васильевском». На кадрах видно, как вода из реки залила практически всю поверхность набережной.
Как сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, уровень воды в Неве в районе Горного института также поднялся на 10 сантиметров, а в районе Обуховского района — на 72 сантиметра. С целью профилактики возникновения подтоплений, специалисты комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС) приняли решение о закрытии дамбы.
Сильный штормовой ветер в Санкт-Петербурге также привел к остановке судоходства. По данным синоптиков, днем в некоторых районах города ожидается сильный дождь, скорость порывов ветра достигнет показателя в 24 метра в секунду.