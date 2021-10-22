Река Смоленка в Петербурге вышла из берегов из-за шторма

Санкт-Петербург, 22 октября. Жители Василеостровского района стали свидетелями выхода реки Смоленки из берегов. Предполагается, что уровень воды в реке поднялся из-за штормового ветра и сильных ливней, прошедших в Санкт-Петербурге в ночь с 21 на 22 октября.

Пользователи социальных сетей поделились фотографиями с выходом реки из берегов в группе «Живем на Васильевском». На кадрах видно, как вода из реки залила практически всю поверхность набережной.

Prt Scr vk.com / Живем на Васильевском | Васильевский остров Голос Василеостровского района

Как сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, уровень воды в Неве в районе Горного института также поднялся на 10 сантиметров, а в районе Обуховского района — на 72 сантиметра. С целью профилактики возникновения подтоплений, специалисты комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС) приняли решение о закрытии дамбы.

Сильный штормовой ветер в Санкт-Петербурге также привел к остановке судоходства. По данным синоптиков, днем в некоторых районах города ожидается сильный дождь, скорость порывов ветра достигнет показателя в 24 метра в секунду.