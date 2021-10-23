«Впереди — зима»: эксперты раскритиковали власти Петербурга за износ коммунальной инфраструктуры

Множество аварий, связанных с коммунальной инфраструктурой, традиционно происходит в начале отопительного сезона, когда проявляются неисправность трубопроводов и недоработки управляющих компаний, считают опрошенные ФАН журналисты и политологи.

В четверг, 21 октября, в городе произошли сразу три крупных происшествия. На проспекте Народного Ополчения из-за прорванной трубы с горячей водой без отопления остался дом №163. Замена участка трубопровода привела к тому, что с холодными батареями остались жители десятков домов Василеостровского района.

Во дворе дома на Пражской улице, по словам местных жителей, разлилось целое кипящее озеро, вследствие чего без отопления остались жители восьми домов.

17 октября произошла крупная авария в Курортном районе. Практически весь район, включая городскую больницу, которая принимает больных коронавирусом, больше суток был без горячей и холодной воды. Многие жители вышли к цистернам, чтобы наполнить емкости водой. Проблема была в 70-сантиметровом участке, который давно требовал ремонта.

«Причины известны»

Публицист, аналитик Юрий Голубь обратил внимание, что коммунальная инфраструктура достигла крайней степени износа во многих городах страны. По его мнению, Санкт-Петербург — один из лидеров в этом антирейтинге. Причины подобных происшествий известны. Новостройки присоединяют к трубопроводам, построенным еще в прошлом веке, с каждым годом нагрузка на системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения нарастает — не удивительно, что аварий становится все больше.

«При этом, как правило, компании, обслуживающие коммунальные системы, успешно отчитываются об исполнении инвестиционных программ. Вот только настоящая эффективность работы коммунальщиков должна измеряться не миллиардами рублей, закопанными в землю, а снижением количества порывов, отключений воды и тепла, канализационных потопов. Множество аварий традиционно происходит в начале отопительного сезона, когда проявляются неисправность трубопроводов и недоработки управляющих компаний. Но впереди — зима», — пояснил Юрий Голубь.

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По его мнению, в последние годы потепление климата значительно смягчало ситуацию. Но стоит вернуться настоящим русским морозам, как во многих городах случатся чрезвычайные ситуации. Есть все основания думать, что Северная столица может оказаться в этом списке.

«Коммунальщики со стажем вспоминают советское время — в случае крупных аварий, когда в десятках домов замерзали и выходили из строя системы отопления, собирали сварщиков с заводов и отправляли спасать положение. У сегодняшних управленцев нет возможности провести подобную мобилизацию. В подобных случаях будет надежда только на МЧС», — заключил Юрий Голубь.

«И так сойдет»

Политолог Андрей Иванов отметил, что Россия — это страна с довольно сложным климатом, который и определяет необходимость мощной инженерной инфраструктуры, необходимой для элементарного выживания людей.

«И поэтому, когда в том или ином регионе зима, как говорится, приходит неожиданно, то это не просто халатность, а самая настоящая диверсия. В Санкт-Петербурге есть все необходимые ресурсы для того, чтобы не допустить обвалов, аварий, прорывов и прочих неприятностей. Такое ощущение, что власти города живут внутренним мироощущением эпохи конца 90-х. Мы помним, как в 2000-м чуть не замерзло полстраны. Но сейчас ситуация в стране совсем иная. Нынешний губернатор Александр Беглов шел на выборы, пытаясь себя позиционировать как некий питерский Собянин. Он заявлял о больших планах по благоустройству, строительству метро и так далее. На деле мы видим, что не поддерживаются на должном уровне даже жизненно важные объекты. И ведь не может быть, чтобы о реальном положении дел власти не знали», — выразил свое мнение Андрей Иванов.

Невские Новости /

Он считает, что питерская история вскрыла еще один важный аспект. Часто местные чиновники живут по принципу, что «и так сойдет».