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Уровень воды в Неве из-за урагана поднялся на 72 сантиметра
Общество
Уровень воды в Неве из-за урагана поднялся на 72 сантиметра
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 22 октября. Сильные дожди и ураганный ветер привели к повышению уровня воды в Неве на 72 сантиметра. Чтобы избежать наводнения в Санкт-Петербурге, ночью закрыли затворы дамбы.

Вода в реке поднялась на 10 сантиметров в районе Горного института утром 22 октября. Рядом с Обуховским заводом уровень в Неве увеличился на 72 сантиметра. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Для предотвращения наводнения в Санкт-Петербурге закрыли дамбу в 03:35 ночи. Согласно сведениям на 06:00, скорость ветра в городе составляет 16 метров в секунду. При этом в акватории Финского залива порывы достигают 29 метров в секунду. В Ленинградской области ветер дует со скоростью 22 метра в секунду.

Штормовое предупреждение объявлено не только в Северной столице. Ураганный ветер повалил свыше 30 деревьев и повредил линии электропередач в Калининграде, сообщалось ранее.

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шторм дамба наводнение
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