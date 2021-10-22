Уровень воды в Неве из-за урагана поднялся на 72 сантиметра

Санкт-Петербург, 22 октября. Сильные дожди и ураганный ветер привели к повышению уровня воды в Неве на 72 сантиметра. Чтобы избежать наводнения в Санкт-Петербурге, ночью закрыли затворы дамбы.

Вода в реке поднялась на 10 сантиметров в районе Горного института утром 22 октября. Рядом с Обуховским заводом уровень в Неве увеличился на 72 сантиметра. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Для предотвращения наводнения в Санкт-Петербурге закрыли дамбу в 03:35 ночи. Согласно сведениям на 06:00, скорость ветра в городе составляет 16 метров в секунду. При этом в акватории Финского залива порывы достигают 29 метров в секунду. В Ленинградской области ветер дует со скоростью 22 метра в секунду.

Штормовое предупреждение объявлено не только в Северной столице. Ураганный ветер повалил свыше 30 деревьев и повредил линии электропередач в Калининграде, сообщалось ранее.