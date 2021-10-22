Штормовой ветер обрушился на Петербург в ночь на 22 октября и остановил судоходство в городе

Санкт-Петербург, 22 октября. Сильный штормовой ветер, начавшийся в Санкт-Петербурге 22 октября, привел к остановке судоходства, а также повалил деревья в городе.

По сообщению местного МЧС, из-за неблагоприятной погодной ситуации были закрыты затворы дамбы, остановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру, а городские спасатели к утру выезжали на три десятка вызовов для устранения последствий стихии.

«По данным на 08:30, пожарно-спасательные подразделения Северной столицы совершили уже 27 выездов для устранения последствий непогоды», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что петербургские сады и парки, закрытые для горожан накануне вечером, пока еще не начали работать. Согласно данным синоптиков, днем ожидается местами сильный дождь и усиление ветра до 18 метров в секунду, в прибрежных районах — до 24 метров.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что активный североатлантический циклон продолжит влиять на погоду в Северной столице. Так, днем 22 октября в городе пройдут кратковременные дожди.