Штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду ожидается в Петербурге 22 октября

Санкт-Петербург, 22 октября. Активный североатлантический циклон продолжит влиять на погоду в Петербурге. Так, в пятницу в городе ожидается дождь и штормовой ветер, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики уличных термометров покажут +7…+9 градусов, а в Ленинградской области — от +5 до +10 градусов. В некоторых районах Северной столицы пройдут кратковременные дожди, пишет spbdnevnik.ru.

Юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду. В течение дня его порывы могут достигать 18-23 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ранее рассказал о возможном наводнении 22 октября. По его словам, на территории Финского залива порывы ветра будут достигать до 28 метров в секунду.

Петербург в последнее время изнывает от постоянных дождей, в результате уровень воды в Неве может подняться на несколько метров. Это произойдет прежде, чем начнется похолодание, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».