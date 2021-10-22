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Защитную дамбу закрыли из-за угрозы наводнения в Петербурге
Происшествия
Защитную дамбу закрыли из-за угрозы наводнения в Петербурге
wikipedia.org  /  Вадим Петров

Санкт-Петербург, 22 октября. Петербургскую дамбу закрыли из-за угрозы наводнения в связи с повышением уровня воды в устье реки Невы. Такие меры приняли в ночь на 22 октября.

Информацию об этом сообщили на официальном сайте комплекса защитных сооружений (КЗС). В дирекции КЗС рассказали, что защитная дамба закрылась в 2:00 часов 22 октября. Все сотрудники находятся на своих рабочих местах для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Петербургские метеорологи предупредили, что на Северную столицу надвигается обширный и глубокий атлантический циклон. На фоне непогоды уровень воды в реке Нева может подняться на два метра.

Этому поспособствует непрекращающийся ливень. Над акваторией Финского залива порывы юго-западного ветра будут достигать 25-28 м/с. В городе будут закрыты парки и скверы. Петербуржцев предупредили об угрозе падения деревьев.

Ранее стало известно, что власти Петербурга усилят контроль за соблюдением масочного режима из-за непростой эпидемиологической обстановки в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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дамба ливень наводнение
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