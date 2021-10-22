Восемь человек пострадали ДТП с маршруткой в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 октября. Легковушка столкнулась с маршруткой на Петергофском шоссе в Петербурге, погиб один человек.

Сообщение о ДТП на юго-западе Москвы поступило в 21:41 четверга. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и маршрутный автобус №343. Федеральное агентство новостей публикует фотографию с места происшествия.

МЧС России /

Всего в момент инцидента в маршрутке находились 13 человек. В результате ДТП погиб водитель легковушки. Спасателям пришлось его деблокировать, рассказали в МЧС России.

Пострадали восемь человек из маршрутного автобуса, их врачи «скорой помощи» доставили в больницу. Один из пострадавших отказался от госпитализации.

Ранее сообщалось, что мужчина серьезно пострадал в массовом ДТП на Невском проспекте Петербурга. В ходе инцидента одна из машин перевернулась.