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Восемь человек пострадали ДТП с маршруткой в Петербурге

  /   Обновлено: 22 октября 2021 00:17
Происшествия
Восемь человек пострадали ДТП с маршруткой в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 22 октября. Легковушка столкнулась с маршруткой на Петергофском шоссе в Петербурге, погиб один человек.

Сообщение о ДТП на юго-западе Москвы поступило в 21:41 четверга. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и маршрутный автобус №343. Федеральное агентство новостей публикует фотографию с места происшествия.

МЧС России /
Всего в момент инцидента в маршрутке находились 13 человек. В результате ДТП погиб водитель легковушки. Спасателям пришлось его деблокировать, рассказали в МЧС России.

Пострадали восемь человек из маршрутного автобуса, их врачи «скорой помощи» доставили в больницу. Один из пострадавших отказался от госпитализации.

Ранее сообщалось, что мужчина серьезно пострадал в массовом ДТП на Невском проспекте Петербурга. В ходе инцидента одна из машин перевернулась.

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