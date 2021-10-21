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Пожарные вынесли дикобраза из горящего вольера в петербургском мини-зоопарке
Общество
Пожарные вынесли дикобраза из горящего вольера в петербургском мини-зоопарке
pixabay.com

Санкт-Петербург, 21 октября. Напуганного дикобраза спасли пожарные из огня в Санкт-Петербурге. Животное вынесли из горящего вольера, находящегося в мини-зоопарке.

21 октября в Северной столице загорелся мини-зоопарк спа-отеля «Гелиос» на Приморском шоссе. По словам сотрудников заведения, ближе всего к очагу возгорания оказалась клетка с дикобразом. Огонь был сильным, но спасателям удалось его потушить и вытащить зверька наружу. В пресс-службе МЧС уточнили, что в ликвидации пожара участвовали 15 специалистов.

Помимо дикобраза в зоопарке проживают хорек, чилийская белка, осоед, фазан, пони, удав, лань, енот, игуана и говорящий ворон. Отмечается, что пожар никак не задел животных, а дикобраз отделался лишь небольшим испугом.

Ранее сообщалось, что петербургский Фонд друзей балтийской нерпы спас более 150 животных за 15 лет. Чтобы контролировать зверей, им вживляют специальные чипы.

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