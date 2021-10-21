На пороге зимы в Петербурге массово рвутся трубы с горячей водой из-за истечения срока службы

За один только день, 21 октября, в городе произошли сразу три крупных происшествия. На проспекте Народного Ополчения из-за прорванной трубы с горячей водой без отопления остался дом №163. Замена участка трубопровода привела к тому, что с холодными батареями остались жители десятков домов Василеостровского района. Во дворе дома на Пражской улице, по словам местных жителей, разлилось целое кипящее озеро, вследствие чего без отопления остались жители восьми домов.

Своим мнением о сложившейся ситуации поделился член постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

«Естественно, я бы хотел, чтобы в нашем городе трубы не рвались, чтобы люди в домах не мерзли, чтобы отопление и горячая вода подавались в соответствии с тем, как мы оплачиваем коммунальные платежи. У нас есть право требовать надлежащего исполнения услуг, за которые мы платим. ˂…˃ Рвется там, где на исходе сроки [эксплуатации], а где-то эти сроки уже давным-давно пройдены», — сказал собеседник.

Об изношенности значительной части системы теплоснабжения заявила и председатель ассоциации жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и товариществ собственников жилья Санкт-Петербурга Марина Акимова.

«Они рапортовали вам, что все подключили и все потекло по трубам, но это совсем не значит, что с трубами [все в порядке]. Вы помните, что у нас был процесс над тремя председателями комитета по энергетике и энергоснабжению. Один в бегах, по-моему, его не нашли. Второго посадили. Третьего оправдали. Они ставили старые трубы вместо старых труб, которые у нас были уже негодны по энергоснабжению», — напомнила эксперт.

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Кроме того, она отметила, что нынешнее положение дел в городе вызывает у нее серьезную обеспокоенность.

«Первая мысль, которая у меня была, что же будет зимой. ˂…˃ Это значит, что нам придется сливать всю воду, если нам вовремя сообщат. Потом все это подключать. Это очень сложно. А денег на то, чтобы все пересмотреть и заменить, по ходу, у города нет. Вообще я оптимист, но в данной ситуации я не знаю, что делать, потому что к бюджету мы не имеем отношения, и как он используется, не знаю», — подытожила Марина Акимова.

В завершение она отметила, что многое зависит и от того, насколько холодной выдастся зима в этом году.