Петербургскую дамбу закроют из-за угрозы наводнения 22 октября

Санкт-Петербург, 21 октября. Грядущей ночью к Санкт-Петербургу приблизится обширный и глубокий атлантический циклон. Он спровоцирует угрозу наводнения. Для предотвращения этого явления принято решение о закрытии городской дамбы.

Согласно прогнозу синоптиков, на территории Северной столицы ожидается резкое понижение атмосферного давления и усиление ветра с юго-западного направления. Он будет дуть со скоростью 25-28 метров в секунду.

«Для предотвращения угрозы наводнения принято решение о задействовании комплекса защитных сооружений», — сообщается на сайте Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Согласно предварительному плану, створы дамбы начнут закрывать в 02:00 в пятницу, 22 октября. Однако на основе информации от метеорологической службы, фактическое время закрытия может быть изменено.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ранее рассказал о возможном наводнении 22 октября. Этому явлению способствует сильный ветер и осадки на территории города.