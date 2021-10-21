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Сотни петербуржцев остались без отопления из-за ремонта трубопровода на Васильевском острове
Общество
Сотни петербуржцев остались без отопления из-за ремонта трубопровода на Васильевском острове
pixabay.com  /  PD

Санкт-Петербург, 21 октября. Жители десятков домов Василеостровского района в Петербурге столкнулись с остывшими батареями из-за замены участка трубопровода.

Специалисты АО «Теплосеть» при плановом объезде обнаружили дефект на 2-й линии Васильевского острова у доходного дома Путилова. Сотрудники организации решили заменить участок трубопровода.

И хотя сейчас столбики уличных термометров показывают +13 градусов, но к вечеру сильно похолодает. Местные жители не довольны работой городской администрации и управляющей компании. По их словам, в квартирах и без подобных сбоев бывает холодно, пишут «Невские Новости».

Так, три года назад управляющая компания поменяла батареи, и теперь температура внутри помещения составляет от +10 до +13 градусов. Один из жителей соседних домов рассказал, что в июле обещали поменять паровое отопление, но до сих пор неполадки не устранены.

Сейчас из-за ремонтных работ проезд по улице затруднен. Уже образовалась небольшая пробка, которая с каждым часом будет только расти. Предполагается, что работы будут завершены к 11 часам вечера.

Жителей Курортного района Петербурга ранее также возмутила плохая подготовка аварийных служб. Горожане потребовали от властей устанавливать биотуалеты в случае коммунальных чрезвычайных происшествий.

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петербург отопление васильевский остров
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