Институт «Ленметрогипротранс» представил проект развития метро Петербурга до 2045 года

Санкт-Петербург, 21 октября. Проектный институт «Ленметрогипротранс» представил план-график развития петербургского метрополитена, рассчитанный до 2045 года. Его разработали по заказу городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Согласно проекту, одними из первых среди новых станции в Северной столице появятся «Горный институт», «Путиловская» и «Казаковская». Их открытие должно состояться в 2024 году. На 2025 год запланировано открытие «Театральной», а еще через год — «Туристской» и «Планерной».

Станция «Шуваловский проспект» будет построена к 2028 году наравне со вторым вестибюлем «Балтийской». «Василеостровская» получит дополнительный вестибюль только к 2029 году одновременно с появлением «Кудрово», «Броневой», «Заставской», «Боровой» и «Каретной». На 2030 год намечено открытие «Гавани», «Морского фасада», «Лиговского проспекта — 2», «Знаменской» и «Суворовской — 1».

В перспективе метро обзаведется и кольцевой линией. К 2037 году будут построены станции «Лесная — 2», «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект — 2». Одними из последних намеченных станций являются «Петроградская — 2» и «Кантемировская», которые появятся в городе только в 2045 году.

Уже в 2022 году в Петербурге начнут строительство пяти новых станций. На это планируется выделить около 28,3 млрд рублей.