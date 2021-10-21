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Двое детенышей патагонских мар появились на свет в Ленинградском зоопарке

  /   Обновлено: 21 октября 2021 16:17
Общество
Двое детенышей патагонских мар появились на свет в Ленинградском зоопарке
vk.com  /  Ленинградский зоопарк

Санкт-Петербург, 21 октября. Патагонская мара по кличке Гуарани, обитающая в Ленинградском зоопарке, родила двух очаровательных детенышей. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В Ленинградском зоопарке проживает большое семейство мар. Ранее весной у пары Квебахо и Гуарани появились на свет детеныши. Однако Гуарани вновь стала мамой, родив двух малышей.

«Сегодня ветеринары объявили пол малышей — это самцы. Новорожденные чувствуют себя прекрасно, мать заботится о них и выкармливает самостоятельно», — говорится в сообщении пресс-службы в социальной сети «ВКонтакте».

vk.com / Ленинградский зоопарк

На данный момент вес детенышей составляет 619 и 633 грамма. При этом работники зоопарка отмечают активное и дружелюбное поведение малышей. Сейчас новорожденные мары в основном только спят, едят и общаются друг с другом. При этом детеныши помимо материнского молока успели опробовать на вкус веточки осины, сено и морковь.

В Казанском зоопарке семейство даманов тем временем пополнилось четырьмя малышами. Детеныши появились на свет с разницей в одну неделю.

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